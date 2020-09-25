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’da ikinci gerekli imzaya ulaştı

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2 No’lu ’nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
İstanbul’da ikinci baro gerekli imzaya ulaştı
İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi. Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuştu. Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etti.
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İstanbul’da ikinci baro gerekli imzaya ulaştı
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