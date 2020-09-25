Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

'ndan açıklama

, ve dolayısıyla 2020 tarihinde bir gösteri düzenleyecek. Bu kapsamda 23 gemi 19 limana ziyaret gerçekleştirecek. ayrıca, gemilerin gün batımında bayrak töreni yapacağını ve okunacağını duyurdu. MSB'nin sosyal medyadan duyurduğu mesajda, "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 27 Eylül 2020 tarihinde 23 gemimiz 19 limana ziyaret gerçekleştirecek. Gemilerimizde gün batımında bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okunacak." ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 17:38 Son Güncelleme: 25.9.2020 17:38 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Eylül tarihinde Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda da bir kutlama töreni gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

MSB, sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü ile ilgili bir bilgilendirme yazısı paylaştı.

"23 GEMİ 19 LİMAN.."

MSB, "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 27 Eylül 2020 tarihinde 23 gemimiz 19 limana ziyaret gerçekleştirecek. Gemilerimizde gün batımında bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okunacak." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin mega projelerine büyük övgü: Süper güç seviyesine ulaşarak... Son dakika haberi: Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA