Örgüt yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı

İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 27 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E.D. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Tokat'ta ise örgütün "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.ANAYASA Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal'ın oğlu Suheybi Rumi Ünal'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği"ni ileri sürerek yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu. Yüksek Mahkeme, Ünal'ın, yaptığı bireysel başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olduğuna yer verdi.