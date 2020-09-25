RTÜK'ten Halk TV açıklaması

HALK TV'de Ayşenur Arslan'ın 16 Haziran 2020 tarihli 'Medya Mahallesi' programında kullandığı ifadeler suç unsuru olarak değerlendirilmiş ve o tarihten itibaren konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştı.

YARGI KARARI KALDIRDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezası hakkındaki yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

5 GÜNLÜK YAYIN DURDURMA CEZASI KARARI VERİLDİ

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurulun 1 Temmuz'daki kararıyla Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle 5 günlük yayın durdurma cezası verildiği anımsatıldı.

PAZARTESİ GECESİ BAŞLIYOR

Söz konusu idari yaptırımla ilgili daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, "Kuruluşun, Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını pazartesi gecesi 00.00 itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.

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