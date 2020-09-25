Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! İşte vaka sayısı düşen iller;

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşuyor

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda artış var.

GRİP BİLDİĞİNİZ GİBİ ATEŞ, KAS VE EKLEM AĞRILARI, KURU ÖKSÜRÜK GİBİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKAN BİR HASTALIKTIR

Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Korona sebebiyle tedavi gören insan sayısı 6,5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona yaklaşmıştır.

DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Korona karşı aldığımız tedbirleri uygularsak gribe karşı da korunmuş oluruz.

Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Koronanın da belirtileri aynıdır. Hasta şüphelisi bu sebeple artacaktır.

Karşımızda şimdi 2 virüs var. Bunları yenecek 3 savunmamız bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, söz konusu korona ise asla hafife almayın. Virüs sizden güç yetiremeyebilir ama sizden bulaşan virüs o insanı bir nefese muhtaç eder.

TOPLUM SAĞLIK ÇALIŞANINA ZARAR VERENİ DIŞLAR

Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına zarar vereni dışlar.

Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın.

Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.

İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde illerimiz Hıfzısıhhalarla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'un salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta %50 düşüş görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANI

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun'da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40. Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı%69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz. Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33

Filyasyon tüm Türkiye'de önemini korumaya devam edecek, temaslılarla yüzde 98,7'ye ulaştık.

Bu yıl yatırım programına aldığımı şehir hastanelerinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Samsun Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapıldı, yakında inşaat başlayacak. Tokat'ta Erba Devlet hastanesini hizmete almıştık. Bu yıl Turhal Devlet hastanemizi tamamlayarak hizmete sunmuş olduk.