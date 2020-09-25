Son dakika: CHP ortağına sahip çıktı! 6-8 Ekim gözaltıları için skandal paylaşımlar...

Terör örgütü PKK destekçileri, HDP'lilerin çağrıları ile bundan tam 6 yıl önce Suriye'nin Ayn-el Arab olarak bilinen Kobani bölgesinde yaşananları bahane ederek sokaklarda terör estirdi. 2 polis şehit oldu, kuran eti dağıtan Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 200'ün üzerinde insan olaylarda yaralandı. Birçok okul yakıldı, kullanılamaz hale getirildi. Dükkanlar ve evler yağmalandı. Olaylar ile ilgili bugün yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda HDP'li eski vekillerin de aralarında bulunduğu 82 kişi gözaltına alındı. 6-8 Ekim olayları ile ilgili gözaltı kararları CHP'yi rahatsız etti.

Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 82 gözaltı kararı | Video

GÖZALTILAR SONRASI CHP ORTAĞINA SAHİP ÇIKTI

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada CHP'lilerin paylaşımları dikkat çekti. Millet İttifakı'ndaki gizli ortağına sahip çıkan CHP'liler, skandal ifadeler kullandı.

SEZGİN TANRIKULU YİNE SAHNEDE

Terör ile arasına mesafe koyamayan, teröristlerin cenazesine katılan ve bu konuda sabıkalı olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu operasyonu hedef alan ilk CHP'li oldu. Tanrıkulu, 6-8 Ekim olayları ile ilgili gözaltı kararlarını skandal sözler ile eleştirdi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray'a düğün hediyesidir!"

MAHMUT TANAL DA HDP'YE SAHİP ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konjonktüre göre, hesap görme adına mı hareket ediliyor ?" dedi.

HÜSEYİN AYGÜN'DEN DE SKANDAL DESTEK

CHP'de gözaltı kararlarını hedef alan bir diğer isim ise Hüseyin Aygün oldu. Parti içinde sol marjinal düşünceye yakın olan Aygün, "Soruşturması bir yıldır süren, altı yıl önceki Kobani olayları için 82 siyasetçi gözaltında. Soruşturmanın başında geçen hafta Saray'a gidip hediye alan savcı bulunuyor. Gözaltına alınanlar yeri yurdu belli insanlar. Demek ki, AKP iyice sıkıştı ve HDP'ye vurarak rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

TUNCAY ÖZKAN: BEDELİ AĞIR OLUR

CHP'de 6-8 Ekim olaylarına sahip çıkanların ardı arkası kesilmedi. Tuncay Özkan da yaptığı paylaşımda, "Kars'ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den, RTÜK üyesi Ali Ürküt'e, Sırrı Süreyya Önder'e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur." ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA TOPA GİRDİ

CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Yargıyı intikam aracı olarak kullanmanın dayanılmaz utancı... Düğün çıkışı Saraya giden savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı @ayhanbilgen bu suçlamanın hukuksuzluğunu 2017 yılında ispatlamış bir siyasi."

Son dakika: 6-8 Ekim Kobani olaylarında ne olmuştu? HDP'li eski vekiller gözaltına alındı

Son dakika: Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu! 6-8 Ekim olayları ile ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı