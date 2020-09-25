SON DAKİKA: 24 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu

İlk vakasının teşhis edilmesinden bu yana çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan coronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen koronavirüs salgınına ilişkin günlük son durum tablosu günlük olarak Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmalarında elde edilen bilgilerle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna duyuruluyor. 24 Eylül corona virüs ölü ve vaka, entübe, yoğun bakım ile iyileşen hasta sayılarını merak eden vatandaşlarımız 24 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. Peki, 24 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmeleriyle 24 Eylül Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu ve son dakika koronavirüs gelişmeleri şöyle;
İşte Bakan Fahrettin Kocanın günlük değerlendirmeleri...
Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.
Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.
Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.
ÇİN'DEN GELEN AŞI KOCAELİ'DE TEST EDİLİYOR
Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.
JANDARMA EKİPLERİ, KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPTI
Jandarma ekiplerince, şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı." dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini belirtti.
Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.