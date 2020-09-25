Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 25 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

İşte, Türkiye'de 25 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 858'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 885 test yapılırken, bin 665 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 311 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 273 bin 282'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 601 olduğu açıklandı.





"Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! 25 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112885

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1665

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 73

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1318

24 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.

Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 113.317

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.721

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 74

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.241

23 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.102

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.767

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 72

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.027