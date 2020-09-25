Son dakika: Provokatör "İsimsizler Hareketi"ne baskın! 24 gözaltı

Taylan K.'nın cezaevine girmesi akabinde İstanbul Barosu'na kayıtlı, 'Yasadışı Sol Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Örgüt Propagandası Yapma' suçundan kaydı bulunan ve halen bu suçlardan aranan Av. Tamer D. tarafından İsimsizler Hareketi'nin devam ettirildiği tespit edildi.

19'U YAKALANDI

İsimsizler Hareketi isimli örgütsel oluşuma sanal alemde destek veren ve üye olan şahıslara yönelik olarak İstanbul'un 16 ilçesinde bugün eş zamanlı bir operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda 19 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken operasyonun sürdüğü belirtildi.

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