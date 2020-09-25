Türkiye haklarını korumada kararlı

MGK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk milletinin kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane paylaşımı konusunda Türkiye'nin öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir.AB başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin ilkeli duruşuna, KKTC'nin menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.Suriye ve Libya'da terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. ANKARA