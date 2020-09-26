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Bakan Akar ve komuta kademesinden 'e çıkarma

Gaziantep'te gerçekleştirilen 2020 ödül töreni 'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente gelişinden kısa süre önce  ve komuta kademesi Teknofest'e çıkarma yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 17:02 ABONE OL
Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Festival kapsamındaki yarışların gerçekleştirildiği Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılacak olan ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ödül töreni için Gaziantep'e çok sayıda bakan da katılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komuta kademesi de Teknofest ödül töreni için festival alanına giriş yaptı.

Festival alanında incelemelerde bulunan Bakan Akar ile komuta kademesi, ödül törenin gerçekleştirileceği alana geçti.

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Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
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