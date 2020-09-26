Bütün gözler çıkacak kararda! Özel sektöre kademeli mesai

Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ise, valilikte gerçekleştirilen ulaşım toplantısına katıldıklarını belirterek, "Kendi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu valimize ilettik. Kademli ve esnek mesaiye geçilmesi halk sağlığı açısından gerekliyse herkes elini taşın altına koyar" diye konuştu. AVM ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş da, "İstanbul'daki AVM'lerde 15 binden fazla insan çalışıyor. Giriş çıkış saatleri zaten diğer meslek gruplarına göre farklı olduğundan trafik kalabalığı oluşturmuyor. Ancak genelge gelirse her türlü tedbir ve karara uyarız" dedi.