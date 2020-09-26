‘FETÖ soruşturması’ diye emekli savcının 380 bin lirasını aldılar

MuğlaDatça'da emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Şüphelilere hesabındaki 380 bin lirayı teslim eden emekli savcı, durumu eşine anlatınca dolandırıldığını anladı ve polise gitti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşgal doğrultusunda yaptıkları çalışmada dolandırıcı A.U'yu Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığı otogarda içinde para dolu çantayla yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.