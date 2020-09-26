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soruşturması’ diye emekli savcının 380 bin lirasını aldılar

Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
‘FETÖ soruşturması’ diye emekli savcının 380 bin lirasını aldılar
Muğla Datça'da emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Şüphelilere hesabındaki 380 bin lirayı teslim eden emekli savcı, durumu eşine anlatınca dolandırıldığını anladı ve polise gitti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşgal doğrultusunda yaptıkları çalışmada dolandırıcı A.U'yu Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığı otogarda içinde para dolu çantayla yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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‘FETÖ soruşturması’ diye emekli savcının 380 bin lirasını aldılar
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