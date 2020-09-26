FETÖ’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına baskın: 56 gözaltı

FETÖ'nündoktor ve Akademisyen Yapılanması'na İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58'i aktif olan ve haklarında gözaltı kararı verilen 71 doktor ve akademisyenden 56'sı gözaltına alındı.MİT'in aktardığı bilgiler doğrultusunda İstanbul polisi, eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgüt içerisinde sözde "Mahrem İmam" olarak adlandırılan kişilerin ByLock içeriklerinden gönderilen mesajların incelenmesi sonrasında kimlikleri tespit edilen 71 şüphelinin yakalandığı yerler arasında "Gaybubet Evleri" de bulunuyor. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliler arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Ali Buldu'nun da olduğu iddia edildi. Operasyonda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde çalışan Op. Dr. Eyüp Varol'un da gözaltına alındığı ifade edildi. Varol'un 'Pandemi Servisi'nde görev yaptığı iddia edildi