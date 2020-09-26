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'da korkutan manzara: 'in ardından şimdi de !

'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü. 'te devam eden kirlilikten sonra Elmalı Barajında da bu görüntünün yeniden oluşması bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 12:06 Son Güncelleme: 26.9.2020 12:12 ABONE OL
İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!

'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi.

İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!

'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan 'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!

Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!

'nda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı Barajı, Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.

İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!

Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul'da korkutan manzara: Haliç'in ardından şimdi de Elmalı Barajı!
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