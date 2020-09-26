Sağlıkçının gözünde kalıcı hasar tehlikesi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp etti. Yumruk darbesiyle gözünden yaralanan ve ameliyata alınan personel ile ilgili ameliyata giren İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Operatör Doktor Emre Altınkurt, "Çok güçlü bir şekilde vurmuş anladığım kadarıyla. Yarı yarıya açılmış. Tekrar ameliyata aldık. Onardık kapattık. Kalıcı bir hasar kalabilir gözünde. Tekrar ameliyat olması gerekebilir" diye konuştu. Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler, saldırgan Furkan T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.