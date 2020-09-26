SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te: Hedefimiz otomobil ve uçan araba...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne doğru hareket etti.

Erdoğan kısa bir süre sonra fuar alanına geldi. Fuar alanında incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, gençler ve çocuklar ile uzun uzun sohbet etti. Erdoğan'a projelerini anlatan gençler heyecanlı anlar yaşadı.

Erdoğan, gençlerin projelerine imza atarken, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Fuar alanı boyunca çocuklar ve gençler Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'teki TEKNOFEST 2020 etkinliğinde flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TEKNOFEST'e ilginin her geçen gün arttığını, bundan memnuniyet duyduklarını bildirdi. Erdoğan, muhalefetin teknoloji hamlelerini küçümsediğini belirterek tepki gösterdi.

"TÜM İLLERDEN TEKNOFEST'İ YAPMAK İÇİN TEKLİF GELDİ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma teklifi geldi.

SİZİN KARŞINIZDA HİÇBİR VİRÜS, HİÇBİR TEHDİT DURDURAMAZ"

Biz de bugün buraya gelerek, Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor teması ile bu heyecanı yaşama istedik. Salgın nedeniyle bu festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Şu karşımdaki manzara sizlerin kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor.

"SÖYLEDİKLERİMİZ SADECE TEMENNİDEN İBARET DEĞİLDİR"

Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi bu heyecanın ülkemizdeki her kesimi sardığının ispatıdır.

TEKNOFEST'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı. TEKNOFEST, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulduğunu gösteriyor.

Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji olarak ayağa kaldırmak isteyen herkese fırsatı sunduğumuz yer işte burasıdır.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değildir.

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN BİR AVUÇ İNSAN SAYESİNDE DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ"

İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Ülkemizde bazılarının hala milli teknoloji hamlelerini küçümsediklerini ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını takip ediyoruz. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir mecburiyet halini almıştır. Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarın gerisinde bu hakikat var. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonları ile bunları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir.

Dene-yap atölyelerinden TEKNOFEST'e kadar tüm alanları bunun için destekliyoruz. Birilerinin milli teknoloji hamlelerimizi yok etmeye çalıştıklarını, küçümsediklerini görüyoruz. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır.

Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olması için çalışmalarımızın arkasında bu düşünce var. Teknoloji devrimimizi gençlerimiz ile birlikte hayata geçirme çabamız, uzun soluklu düşünmemizden kaynaklanıyor.

O SÖZLERİNİ HATIRLATTI: ÖYLESİNE KULLANILAN BİR CÜMLE DEĞİL

Geleceğin ürünlerinin Türk damgası ile üretileceğine inanıyorum.

İnşallah bundan sonra sizler başarılarınız ile bizleri gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Bizim medeniyetimiz, ilim, irfan medeniyetidir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine kullanılan bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen, geleceğinde nerede durması gerektiğini bilemez.

"BU YIL 21 ALANDA YARIŞMA GERÇEKLEŞTİ"

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır.

İnsan olarak kendimizi tanımadan dünyanın da, evrenin de, bilginin de sırrına erişemeyiz, istifade edemeyiz.

Teknolojiye gönülen veren gençlerimizin önleri ve ufukları açıktır. TEKNOFEST'te bu yıl yarışmalar 21 alanda gerçekleştirildi. İleride bu sayı daha da artacaktır.

Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınız ile bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Bizim medeniyetimiz insan, ilim, irfan, hikmet medeniyetidir. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu alanın neresinden ilerlerse ilerlesinler önleri açıktır. Unutmayın. Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin. Çok çalışın, azminizi asla kaybetmeyin. Bu emeğin sonu mutlaka başarıya, zafere çıkar. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren, somut neticelere ulaşan başarılı insanlara ihtiyacı bulunuyor. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır.

"TÜRKİYE'NİN SİZİN ENERJİNİZE İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için üreten, geliştiren, somut neticelere ulaşan gençlere ve insanlara ihtiyacı var. Türkiye'nin size, enerjinize, gayretlerinize ihtiyacı var.

Stantları gezerken, ilkokuldaki yavrularımızı, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki ürettikleri menzilleri aşacaklarına inanıyorum. Bizim gençlerimiz bunu yapar mı, evelallah yapar. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz ama sizlere destek olmaya kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, ihtiyaçlar varsa giderir, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten vazgeçmeyin.

Aranızdan ismini altın harfler ile yazdıracak nice ufuklar çıkacağına inanıyorum.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından TEKNOFEST 2020'de derece yapan gençlere ödüllerini verdi. Tören sonunda dene-yap atölyeleri 30 ilde eş zamanlı olarak kurdela kesimi ile açıldı.

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