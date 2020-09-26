Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.