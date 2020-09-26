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Son dakika: 'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberi: 'nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Furkan T.'nin işlediği hırsızlık suçu nedeni ile ceza aldığı ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:36 Son Güncelleme: 26.9.2020 11:45 ABONE OL
Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

'nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit maske uyarısı yaptığı Furkan T. tarfından saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı | Video

Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı.

Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı sonrası dehşet saçmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı...
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