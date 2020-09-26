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Son dakika: '' uygulamasına büyük ilgi! İçişleri Bakanlığı başvuran sayısını duyurdu...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi. Uygulama ile ehliyetlerdeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına ücretsiz olarak yükleniyor.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 12:57 Son Güncelleme: 26.9.2020 13:10 ABONE OL
Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına büyük ilgi! İçişleri Bakanlığı başvuran sayısını duyurdu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün, hayata geçen projeyle birlikte, yeni nesil sürücü belgeleri, Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden aldığınız randevuyla birlikte, T.C. Kimlik Kartı'nıza aktarılacak. Ve bu işlemden herhangi bir ücret alınmayacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun

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Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına büyük ilgi! İçişleri Bakanlığı başvuran sayısını duyurdu...
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