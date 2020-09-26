Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına büyük ilgi! İçişleri Bakanlığı başvuran sayısını duyurdu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün, hayata geçen projeyle birlikte, yeni nesil sürücü belgeleri, Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden aldığınız randevuyla birlikte, T.C. Kimlik Kartı'nıza aktarılacak. Ve bu işlemden herhangi bir ücret alınmayacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun