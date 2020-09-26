Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Meral Akşener'e 'Koray Aydın'a görev vermeyin' ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

AKŞENER'İN YANITI

Hürriyet'in haberine göre; Akşener'in kurultayla ilgili tartışmanın sosyal medyada yapılmasına çok üzüldüğü belirtilirken, moralinin de bozuk olduğu öğrenildi. Milletvekilleri Akşener ile görüşmeyi, "partinin birlik ve beraberliğinin sağlamlaştırılması" amacıyla yaptıklarını söyledi. Milletvekilleri görüşmede, "İsteğimiz parti içi demokrasinin gelişip sağlamlaşması. Hiçbirimizin bir gelecek beklentisi yok. Listede isimlerin üzerinin çizilmesi, itibarsızlaştırmak anlamına gelir.