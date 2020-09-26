Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Meral Akşener'e 'Koray Aydın'a görev vermeyin' ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

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Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! 'e ''a görev vermeyin' ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

Son dakika haberi: İYİ Parti'de 'Seçilmeyecek isimler' listesi sonrası çıkan kriz tırmanıyor. Listeyi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ın hazırladığı iddia edilirken, 20 vekil isyan bayrağını açtı. Vekiller, kendilerini Genel İdare Kurulu seçimlerinde tasfiye etmek isteyen Koray Aydın'ın 'Başkanlık Divanı'nda yer almamasını istiyor. Durum Genel Başkan 'e iletildi. Akşener, konuya ilişkin ilk yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 26.9.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda yaşanan "oy verilmeyecekler" listesiyle çıkan krizde, milletvekilleri devreye girip Genel Başkan 'le görüştü.

İyi Parti'de "Liste krizi" büyüyor! Vekillerin yarısı Koray Aydın'dan rahatsız | Video

Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

Milletvekillerinin yeni oluşturulacak Başkanlık Divanı'nda, listeyi yapıp delegelere dağıttığı öne sürülen Teşkilat Başkanı 'a yer verilmemesini istediği öğrenildi.

Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyeliği (GİK) seçimi için Akşener, 100 kişilik anahtar liste belirledi. Bu sırada delegelere "oy verilmeyecekler" listesi dağıtıldı. Listede İYİ Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer aldı. Liste tepki çekerken, Akşener'in kapısını çalan milletvekilleri rahatsızlıklarını dile getirdi. 20 milletvekilini temsilen Subaşı ve Erel, Akşener ile İstanbul'da 3 saatlik görüşme yaptı.

Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

AKŞENER'İN YANITI

Hürriyet'in haberine göre; Akşener'in kurultayla ilgili tartışmanın sosyal medyada yapılmasına çok üzüldüğü belirtilirken, moralinin de bozuk olduğu öğrenildi. Milletvekilleri Akşener ile görüşmeyi, "partinin birlik ve beraberliğinin sağlamlaştırılması" amacıyla yaptıklarını söyledi. Milletvekilleri görüşmede, "İsteğimiz parti içi demokrasinin gelişip sağlamlaşması. Hiçbirimizin bir gelecek beklentisi yok. Listede isimlerin üzerinin çizilmesi, itibarsızlaştırmak anlamına gelir.

Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

Bu listeyi yapanların bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Milletvekilleri, görüşmede Aydın'ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını sürdürmesini istemediklerini söyledi.

Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Vekillerden Meral Akşener'e istifa ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...

Akşener'in üç saat süren görüşmede, "Şu an susuyorum, gözlemliyorum" dediği öğrenildi. İYİ Parti'nin TBMM Grubu seçimi 1 Ekim'de yapılacak. Bu arada kulislerde, Aydın'ın Akşener ile görüşerek kendisine görev vermemesini isteyeceği öne sürüldü.

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Son dakika: İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Meral Akşener'e 'Koray Aydın'a görev vermeyin' ziyareti! İşte Akşener'in yanıtı...
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