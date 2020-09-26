Soru hırsızları yakalandı

AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 84 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Soru hırsızlarına yönelik ikinci dalga operasyon dün sabah 40 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Firari 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin tespitinde itiraflar önemli rol oynadı.