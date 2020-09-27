AK Partili milletvekillerinden CHP'li Çeviköz’ün sözlerine tepki

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sabah saatlerinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor.

ÇEVİKÖZ'ÜN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini eleştirdi ve "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" iddiasında bulundu. AK Partili milletvekilleri; Ünal Çeviköz'ün sözlerine tepki gösterdi.

"AZERBAYCAN'A YARDIMI ERMENİSTAN SÖZCÜSÜ BİLE BU KADAR DÜŞMANCA YORUMLAYAMAZDI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: "Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı ve cihatçı grupları yönlendirdiğini iddia eden Ünal Çeviköz... Kardeş Azerbaycan'a yardımı Ermenistan sözcüsü bile bu kadar düşmanca yorumlayamazdı"

"CHP'NİN SAVRULDUĞU YERE BAKAR MISINIZ?"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "CHP'li Ünal Çeviköz'ün ifadelerini Ermenistan Parlamento üyesi dışında söyleyen çıkar mı? CHP'nin savrulduğu yere bakar mısınız? Yazık!"

"CHP ŞAŞIRTMAMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "Ünal Çeviköz, 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor' demiş. Boraltan'da Azerbaycan Türklerini Sovyet Rusya'ya teslim edip kurşuna dizilmelerine neden olan CHP şaşırtmamaya devam ediyor"

"CHP HER ZAMANKİ GİBİ TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI PEŞİNDE"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP, her zamanki gibi Türkiye düşmanlığı peşinde..."

ÇEVİKÖZ: "MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN'A SİLAH GÖNDERİYOR"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Maalesef gelen haberler, bir yandan Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis yada cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var" ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz; Türkiye'nin Azerbaycan, Irak ve Birleşik Krallık (İngiltere) nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı.

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