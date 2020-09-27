Aliyev'den son dakika açıklaması: İmha ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan'ın alçak saldırısına ilişkin "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" ifadelerini kullandı. Saldırıya Türkiye'den de sert tepki gelmişti.

12 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VE ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan'ın verdiği karşılık ile Ermenistan'a ait 12 hava savunma sistemi ve çok sayıda askeri aracın imha edildiği belirtildi.

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