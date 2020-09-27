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Başkan Erdoğan, 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu: Ekonomimiz rekorlara koşmaya devam edecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Başkan Erdoğan, 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu: Ekonomimiz rekorlara koşmaya devam edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış töreninde de konuştu. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları:
Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde hizmete giren 300 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Bazı siyasi parti temsilcilerinin özel sektör karşıtı açıklamaları zihin kodlarını ortaya koymakta.
Gaziantep'in kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehre kazandıran iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Buralarda 45 bin istihdam sağlandı.

MODEL FABRİKA MÜJDESİ
Aldığımız tedbirler sayesinde koronavirüsün Türkiye'yi tökezletmesine müsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşımızı salgının etkisine karşı korumaya aldık. Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açtı. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir.
Türkiye kamu ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır.
Çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirdik. Bir müjdemiz daha var. Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz.
İnşallah Kasım gibi bu fabrikayı açacağız. Burada teorik ve uygulamayı bilimler birarada verilecek. Aslında konu Gaziantep olunca belediyelerimizin hizmetlerinden, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkılmasına kadar anlatacak çok şey var. İnşallah yılbaşından sonra il kongresi için şehrimize gelince bu konuları inşallah enine boyuna değerlendireceğiz.

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Başkan Erdoğan, 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu: Ekonomimiz rekorlara koşmaya devam edecek
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