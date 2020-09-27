Başkan Erdoğan, 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu: Ekonomimiz rekorlara koşmaya devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış töreninde de konuştu. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları:Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde hizmete giren 300 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Bazı siyasi parti temsilcilerinin özel sektör karşıtı açıklamaları zihin kodlarını ortaya koymakta.Gaziantep'in kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehre kazandıran iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Buralarda 45 bin istihdam sağlandı.Aldığımız tedbirler sayesinde koronavirüsünTürkiye'yi tökezletmesinemüsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanıpaketiyle vatandaşımızı salgının etkisinekarşı korumaya aldık. Her ne kadar busalgın beraberinde çeşitli zorluklar getirsede iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleride açtı. Salgın etkisini yitirip taşlaryerine oturdukça Türk ekonomisi yenirekorlara koşmaya devam edecektir.Türkiye kamu ve özel sektörüylene kadar güçlü olursa geleceğine de oderece güvenle bakacaktır.Çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirdik. Bir müjdemiz daha var. Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz.İnşallah Kasım gibi bu fabrikayı açacağız. Burada teorik ve uygulamayı bilimler birarada verilecek. Aslında konu Gaziantep olunca belediyelerimizin hizmetlerinden, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkılmasına kadar anlatacak çok şey var. İnşallah yılbaşından sonra il kongresi için şehrimize gelince bu konuları inşallah enine boyuna değerlendireceğiz.