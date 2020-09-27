Cilo ile Sat dağları milli park oldu

Hakkarı'nın İran ve Irak sınırındaki Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri milli park ilan edildi. Bölgenin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 'milli park' ilan edilmesi Hakkâri'de büyük bir sevinçle karşılandı. SABAH'a konuşan Herki Aşireti kanat önderlerinden Mehmet Fırat, 1995'ten bu yana terörün olduğu bölgenin şimdi turizmle adını duyuracağını söylerken, Kırıkdağ köyü muhtarı ve Jirki aşireti kanat önderi Necmi Adıyaman ise Cilo Dağları'nın artık yayla ve turizm alanı olarak kullanıldığını söyledi. Yüksekova'da yaşayan vatandaşlardan Gülsüm İşgör de, en çok da eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar ve 20 bin yıllık buzulların ilgi gördüğünü dile getirdi.