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Son dakika: Anadolu Ajansı ve TRT ekibine de saldırdı!

Son dakika haberine göre AA ekibi, sabah erken saatlerde, ’ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti. Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:08 Son Güncelleme: 27.9.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan Anadolu Ajansı ve TRT ekibine de saldırdı!

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

EKİP ARACININ ARKASINA SAKLANDILAR!

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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Son dakika: Ermenistan Anadolu Ajansı ve TRT ekibine de saldırdı!
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