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’ın saldırıları sonucu 5 sivil öldü, 19 sivil yaralandı

’ın ’a yaptığı saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:51 ABONE OL
Ermenistan’ın saldırıları sonucu 5 sivil öldü, 19 sivil yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı. Ermenistan'ın provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirten Başsavcılık, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.

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Ermenistan’ın saldırıları sonucu 5 sivil öldü, 19 sivil yaralandı
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