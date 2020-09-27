Esnaftan İBB yönetime çağrı: Orta yolu bulalım

Biz kazanmadığımız bir parayı nasıl ödeyeceğiz. Önce büfeler yapılır, satış yapılır, ürün çeşitliliği görülür biz de kazanmaya başlarız. Zaten her şey faturalı ondan sonra oturup konuşuruz, yeni kiralar ona göre belirlenir. Ancak burada bir art niyet var ve yapılan açıklamalarda da tamamen algısal çalışma var. Alınan bu karar ne yasaya ne adalete ne hakka ne de vicdana uygundur. En kısa sürede bu hatadan dönülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'ORTA YOL BULUNSUN'

Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde,1996 yılından beri gazete bayiliği yaptığını söyleyen Şükrü Ağabek, "Buradan 6 kişi ekmek yiyor, 1700 liradan rakam biranda 10 binlira oldu. Bu nasıl bir durum anlamış değiliz. Umarım biran önce bu hatadan dönerler" dedi.



Yaklaşık 7 senedir gazete bayiliği yaptığını belirten Yakup Akbaş, "2700 liradan rakam biranda 12 bin liraya çıktı. Ne kazanıyoruz da nasıl ödeyeceğiz? Bu yanlıştan bir orta yol bularak dönülmesini umut ediyorum" dedi.



Çapa'da babasıyla birlikte gazete bayiliği yaptığını söyleyen Yener Altunay, "1700 liradan 10 binleri bulan bir rakama çıktı. Pandemi döneminde iş yapamadık, şimdi üzerine birde bu yüzde 500'lük zam. En kısa zamanda bu hatadan dönülür, bir orta yol bulunmasını diliyorum" dedi.