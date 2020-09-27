İzmir'de kumar operasyonu: 119 kişiye ceza yağdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahallelerindeki 2 dernek ve 3 depoya kumar operasyonu düzenledi.5 jandarma asayiş timi, 1 KOM unsuru, 1 JASAT timi ve 1 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 119 şahsa 145 bin 775 TL para cezası kesildi. Ekipler, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu işleyen 15 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatarak 37 materyale el koydu.Operasyonda, korona virüsü tedbirlerine uymayan ve kapalı alanda tütün mamullerini tükettiği tespit edilen 119 şahsa yine 397 bin 103 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce kumar oynanması sebebiyle mühürlenen 2 deponun mührünün bozulduğu tespit edildi.Konuyla bağlantısı olduğunda şüphelenilen 2 şahıs hakkında ise Mührü Bozma suçundan adli işlem başlatıldı. Mührü bozulan 2 depo ve 1 dernek yeniden mühürlenirken, yapılan kimlik sorgulamasında 2 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.