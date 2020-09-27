Onlar azmettirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kobani soruşturması kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" gerektiren birçok eylemle suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 35 ilde yaşanan 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 761 kişinin de yarlandığı yasa dışı olaylara ilişkin soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 82 şüpheli ile tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor. HDP'li yönetici ve eski milletvekillerinin yanı sıra şüpheliler arasındaki PKK'nın sözde dağ kadrosundan Murat Karayılan da 2014'te "Sınırlar kalkmalı, Urfa ile Kobani birleşmeli. Bu direnişe katılmak esas alınmalıdır" mesajını vermişti Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor. Ayrıca olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında ise fezleke düzenleneceği bildirildi.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim olayları soruşturma kapsamında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ın da yargılanması için fezleke düzenleyeceklerini açıkladı. Bakanlığa gönderilecek fezleke, Cumhurbaşkanlığına, oradan da TBMM'ye havale edilecek. ANKARA