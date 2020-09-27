Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Son dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki | Video

İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:

TEHLİKELİ PROVOKASYON

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HUKUK TANIMAZ BİR PROVOKASYON

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı. Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir.

Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır... Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir.

Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İFLAH OLMAZ BİR TERÖR DEVLETİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur." dedi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR: ERMENİSTAN SALDIRGANLIKTAN DERHAL VAZGEÇMELİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬. Alçak saldırıyı kınıyoruz.Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." diyerek tepki gösterdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan yalnız değildir" dedi.



Erbaş, sosyal medya hesaplarından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan yalnız değildir. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

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