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: 'ın 'a yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki

haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın 'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 09:23 Son Güncelleme: 27.9.2020 09:32 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:

TEHLİKELİ PROVOKASYON

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

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Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki
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