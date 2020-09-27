Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 27 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

İşte, Türkiye'de 27 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 27 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 kişiye test yapıldı, bin 467 kişide korona virüs tespit edildi. 68 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 116 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün bin 583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 101 119

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1467

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1116

26 EYLÜL TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu. Son 24 saatte 1232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi.

25 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 858'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 885 test yapılırken, bin 665 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 311 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 273 bin 282'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 601 olduğu açıklandı.