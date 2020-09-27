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SON DAKİKA! , Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!

Son dakika gelişmesi... sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal için geldiği Limanı'ndan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 13:00 Son Güncelleme: 27.9.2020 13:57 ABONE OL
Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren gemisi, geçtiğimiz günlerde ikmal ve bakım için Limanı'na demirledi. Dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan 'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı.

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SON DAKİKA! Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!
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