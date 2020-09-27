Yeni projeler üretmek için güç kazandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki TEKNOFEST 2020'yi ziyaretinde ilkokul öğrencilerinin stantlarına da uğradı. Akıllı Ulaşım projesiyle birincilik alan Şahinbey ilçesindeki Nuray Tuncay Kara Bilsem (Bilim ve Sanat Merkezi) öğrencileri Merve Hilal Demirkan, Esmer Bera Şen ile Zeynep Moschine, "Projemizin birinci olması ve Başkanımızla birlikte salona girmekten dolayı mutluluk duyduk. Pandemi sürecinde çok çalıştık. Başkanımızın ziyareti bize heyecan verdi. Daha farklı projeler üretmek için güç aldık" dediler. Öğrencilerden Hamit Erdem Özpolat ve Kaan Baydemir de Erdoğan'a piyano çaldı. Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği stantlardan "Buzlu ölümler olmasın" projesinin sahipleri 11 yaşındaki Eylül Cisem Atar ve aynı yaştaki Muhammed Servet Guati de çok mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerin danışman öğretmenleri İhsan Bozkurt, "Başkanımızın projemiz hakkında sorduğu sorular bizi heyecanlandırdı. Projemizi beğenmesi bizi mutlu etti. Bu moralle gelecekte daha güzel projeler üreteceğiz" dedi. Uluslararası yarışmalarda birincilikleri bulunan öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Külliye'de biz de ödüllerini vereceğiz" dedi.T3 VAKFIYönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yakında yerli ve milli "Deneyap Yazılım Kartı"nın satışına başlayacaklarını açıkladı. Bayraktar, ithal muadillerine göre çok daha fazla özelliğe sahip olan karttan 10 bin tanesini de öğrencilere hediye edeceklerini söyledi. Bayraktar kartla ilgili " Bu ufak ama marifeti çok olan kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart" dedi.ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki (HKÜ) Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi'ni gezdi. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, heyete merkez hakkında bilgi verdi. Bayraktar, bu yıl finale kalamayan su altı robotu projesinin sahibi öğrencilere, çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.ANADOLU Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinliklerinde dün projeleri inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , festivale katılan ekiplerin standlarını ziyaret etti.GAZİANTEP'İN ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde hava araçları gösteri uçuşu yaptı. İlk olarak SoloTürk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri de Gaziantep Kalesi'nin çevresinde havada "harmandalı"na eşlik etti.