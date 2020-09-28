Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.G, Ş.Ö. Y.K. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık M.G. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.G'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, M.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.