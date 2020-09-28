CHP’li Çeviköz’den Türkiye’ye iftira

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek yağarken, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye ile ilgili her krizde olduğu gibi yine bir skandala imza attı. Yaptığı yazılı açıklamada "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilen ateşkes ihlalini, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadıklarını" bildiren Çeviköz, katıldığı televizyon programında ise Türkiye'ye iftira atmayı seçti. Çeviköz, "Maalesef, bir yandan Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var" dedi. Türkiye'nin Azerbaycan, Irak ve İngiltere büyükelçiliklerini üstlenmiş Çeviköz'ün sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ancak bu sözler Çeviköz için bir ilk değil. Çeviköz daha önce de "Türkiye'nin Libya'da çizgiyi aştığını", "S-400'lerden vazgeçilmesi gerektiğini", "Suriye'de bulunmamızın meşru olmadığını" ve "Ankara'nın Doğu Akdeniz'i gerdiğini" de söylemişti.