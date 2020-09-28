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Hani nerede Başkan? ’li Yavaş öğrencileri kandırdı

’li Başkanı , ’de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti. Ancak CHP’li başkanın verdiği bu sözü tutmadığı görüldü. Yavaş, öğrencilere kitap ya da materyal yardımında bulunmadı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:24 Son Güncelleme: 28.9.2020 15:37 ABONE OL
Hani nerede Başkan? CHP’li Yavaş öğrencileri kandırdı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı bir programda okula gidecek olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemiş, bu konuda söz vermişti.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirmedi! | Video

SÖZ VERMİŞTİ AMA...

Yaptığı konuşmada, "Kitap yardımı, materyal yardımı, hijyen yardımını biz yapacağımız için o ailelerden okul aile birliği ayrıca para istemez hâle gelecek. O yardımların hepsini biz karşılayacağız" diyen Yavaş'ın bu sözlerinin boşa çıktığı görüldü.

Verdiği sözü tutmayan CHP'li başkanın öğrencilere söylediği şekilde bir yardım yapmadığı belirlendi.

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Hani nerede Başkan? CHP’li Yavaş öğrencileri kandırdı
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