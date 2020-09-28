İttifak için her yol mübah!

CHP'DE, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen 'seçimlerin 2023'de yapılacağı' yönündeki net açıklamalara rağmen, 2021'de erken seçim beklentisi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesapları ve kulislerine hız verdi. Seçimlerin 2023'de yapılacağına ilişkin Cumhur ittifakı ortaklarından gelen açıklamalara rağmen 2021'de erken seçim olasılığına göre hareket eden CHP yönetiminin yanısıra 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce de yine cumhurbaşkanlığı adaylığı için yollara düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'ortak aday' çıkarılması ve adayın 'sembolik' olması gibi önerilerle Millet ittifakı ortağı İyi Parti başta olmak üzere kurulan iki yeni siyasi partiyle dirsek temasını sürdürüyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün adaylığında ısrarlı olduğu, Gül olmazsa Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adaylığına sıcak baktığı dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun ittifak hesapları ve 'ortak aday' planına ise ittifak kurmayı planladığı diğer partilerin olumlu bakmadığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun Gül ve Babacan arasında gidip gelmesi kendi partisinde de tepkiyle karşılanıyor.Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerdeki gizli ittifak ortağı HDP ile ise açıktan ittifaka kamuoyunda oluşabilecek tepkiler nedeniyle şimdilik olumlu yaklaşmıyor. Ancak kulislerde son günlerde gerek Kürt sorunu ve anadilde eğitim gerekse de 6-7-8 Ekim olayları nedeniyle 82 HDP'linin gözaltına alınması nedeniyle gösterilen tepki de HDP'ye karşı 'açık kapı' stratejisinin göstergesi sayılıyor.