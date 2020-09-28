Vefa Salman gitti, sürgüne yolladığı memur döndü

Vefa Salman'ın; Yalova Belediyesi'nin hesaplarının ve ihalelerinin incelenmesini engellemek için bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne 'sahte imza'yla geçici görevlendirdiği Yalova Belediyesi İç Denetim Koordinatörü Mustafa Özkaynar'ın Yalova Belediyesi'nde görevine başladı. Özkaynar, görevine devam ederken Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı.Mustafa Özkaynar; Vefa Salman tarafından 15 Aralık 2019-13 Haziran 2020 arasında Ardahan Belediyesi'ne İç Denetçi olarak geçici görevle görevlendirildi. 52 gün sonra Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; 6 Şubat 2020 tarihinde düğmeye bastı. Başsavcılık; Vefa Salman'ın belediye başkanı olduğu dönemde sahte belgelerle toplam 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiğini tespit etti. 34 kişi sanık oldu. Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor. 17 sanığın tutukluluk hallerinin devam ediyor.Mustafa Özkaynar, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Gerekli personel olduğu halde dışarıdan hizmet alımı yapılmasına karşı çıktığım için başkan Vefa Salman bana kafaya taktı. Hem belediyede bu işi yapan maaş alacak, hem de dışarıdan hizmet veren kişi para alacak. Gerek olmadığını söyleyince de başıma gelmeyen kalmadı. Skalaya bakınca belediyede başkandan sonra gelen kişi benim. Ama bu uyarıyı yapınca bırakın oda vermeyi sandalye bile vermediler bana. Mesaimi çay ocağında yapıyordum. Kamunun parasının boşa gitmemesini istedim, karşılığında Ardahan'a sürgün yedim.