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'ta terör operasyonu! 12 kişiye gözaltı

’ta /, / terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:44 Son Güncelleme: 28.9.2020 11:44 ABONE OL
Şırnak'ta terör operasyonu! 12 kişiye gözaltı
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman, elektronik malzeme ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
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Şırnak'ta terör operasyonu! 12 kişiye gözaltı
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