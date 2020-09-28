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SON DAKİKA: askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...

Son dakika haberi: , 'ın sivil yerleşim yerlerini alçak bir saldırı ile hedef aldı. Çok sayıda Azerbaycan vatandaşı şehit olurken, birçok kişi de yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan'a misli ile karşılık verdi. Ağır bombardıman altına alınan hedefler imha edilirken, çok sayıda Ermeni askeri de öldürüldü. Azerbaycan'ın güçlü saldırıları sonrası Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı. Bunun üzerine gelen emirde, mevzileri terk edenlerin vurulması istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:36 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...

ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.

SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...

tarafından üst üste yenilgi gören 'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...

ERMENİSTAN'DA CEPHEDEN KAÇANA VUR EMRİ

Vagif Dargahli " askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...

KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...
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