SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
OPERASYONDAN KARELER PAYLAŞILDI
Bakanlık hesaplarından yapıln paylaşımlarda ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları ve operasyondan kareler de yer aldı.
ÇOK SAYIDA ATEŞLİ SİLAH VE MÜHİMMAT
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.