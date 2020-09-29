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'da 750 polisle koronavirüs denetimi

geneli 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirilirken 25 iş yerine idari işlem yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 07:08 Son Güncelleme: 29.9.2020 07:13 ABONE OL
Ankara'da 750 polisle koronavirüs denetimi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

25 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Uygulamaya 750 personel katılırken, birçok eğlence mekanı denetlendi. Denetimlerde ise 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Tedbirlere uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

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Ankara'da 750 polisle koronavirüs denetimi
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