CHP’li Ünal Çeviköz’e tepki çığ gibi: Türkiye tek yürek bir tek CHP ters yönde

CHPDış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini eleştirmesi ve "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" iddiasında bulunması kamuoyunda tepkiye yol açtı.CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. Türkiye tek yürek Azerbaycan'ın yanında, bir tek CHP yönetimi ters yönde.Nasıl bir açıklamadır bu?! CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Allah, bu milleti bu zihniyetin iktidarından korusun! CHP ne derse desin milletimiz de devletimiz de Azerbaycan'ın yanındadır! Libya, Suriye, MİT TIR'ları, Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Azerbaycan konusundaki bu gayri milli tavırları da içler acısı. CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? Türkiye bugün Azerbaycan'ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Aklınızı başınıza alın!Azerbaycan'da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi 'gelen haberler... söylentilere göre...' diyerek Türkiye'yi suçluyor, provokatörlük yapıyor. Yazık ve utanç verici.Kardeş Azerbaycan'a yardımı Ermenistan sözcüsü bile bu kadar düşmanca yorumlayamazdı.CHP'li Ünal Çeviköz'ün ifadelerini Ermenistan Parlamento üyesi dışında söyleyen çıkar mı? CHP'nin savrulduğu yere bakar mısınız? Yazık!Ünal Çeviköz, 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor' demiş. Boraltan'da Azerbaycan Türklerini Sovyet Rusya'ya teslim edip kurşuna dizilmelerine neden olan CHP şaşırtmamaya devam ediyor.CHP, her zamanki gibi Türkiye düşmanlığı peşinde.Ermenistan Dış İşleribakanı, Ünal Çeviköz olsun. İşgalci Ermenistanı ondan daha iyi savunuyor. Atatürk yaşıyor olsa sizi kızılcık sopasıyla kovalardı.CHP'li Ünal Çeviköz, katıldığı TV programında milyonların önünde Türkiye'ye attığı iftiralardan tepkiler üzerine geri adım attı. Çeviköz, sosyal medya hesabından, hakkındaki haberlere 'yalan' diyerek kendisinin bu sözleri söylemediğini iddia etti. ANKARATÜRKİYE Cumhuriyeti vatandaşları sosyal medyadan Azeri kardeşlerine destek mesajları yağdırdı. İşte o mesajlardan bazıları:Bir ağacın iki dalı, bir ananın iki oğluyuz.Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir.Can Azerbaycan, isterse dünya sana karşı olsun, biz kıyamete kadar senin yanındayız. ANKARA"CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen ve bu nedenle de partiden ihraç edilen eski milletvekili Yılmaz Ateş ise sosyal medya hesabından CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ateş "FETÖ'cü danışmanlarından sonra CHP Genel Başkanı şimdi de kurultayda seçtiremediklerini başdanışman atamaktadır. Onlar da hakkını veriyorlar; Ege'de Yunanistan'ın, Kafkasya'da Ermenistan'ın sözcülüğünü iyi yapıyorlar. İktidarı da dostlarından bekliyor. Hesap adamı olmak demek böyle bir şey" ifadelerini kullandı. ANKARA