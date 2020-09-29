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Cips poşetinde taşırken yakalandılar

’da narkotik köpeğinin yardımı ile cips poşetinin içine gizlenmiş 1 kilogram 100 gram satışa hazır eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 08:11 Son Güncelleme: 29.9.2020 08:11 ABONE OL
Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
Narkotik şube ekipleri, Bursa'da uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Teknik takip sonucu Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu hafif ticari aracı takibe başladı.

1 KİLOGRAM 100 GRAM EROİN

Bursa girişinde durdurulup emniyetin otoparkına çekilen araçta bulunan Y.O., S.E., A.K.S., ve H.E isimli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada cips poşetinin içine gizlenmiş satışa hazır 1 kilogram 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili araç içinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
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