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İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple 'yla öldürüldü... İşte detaylar;

Ovacık'ta 8 Eylül'de biri 10 milyonluk kırmızı listede diğeri 500 bin liralık gri listede 2 teröristin öldürüldüğü o operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. 42 gün süren takip sonunda 'yla etkisiz hale getirilen teröristlerden Fadime Çakıl'ın kardeşinin de 2 yıl önce aynı bölgede öldürüldüğü öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:47 Son Güncelleme: 29.9.2020 17:48 ABONE OL
İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;

'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında JÖH timleri İHA ve desteğiyle 2 TKP/ML TİKKO terör örgütü mensubunu adım adım takip etti. 42 gün süren takip sonunda TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Dersim Eyaleti (Tunceli) sorumlusu olan terörden arananlar listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ve 500 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl 8 Eylül'de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.

İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;

OPERASYONDAN DETAYLAR

İstihbarat birimleri Ovacık kırsalında Turuncu listede aranan Şerzan kod adlı TKP/ML TİKKO örgüt üyesi Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında biri kadın iki teröristin peş peşe telsizden (Şerzanlar ölümsüzdür) diyerek konuşmasını tespit etti. Teknik takibini sürdüren istihbarat birimleri telsizde konuşan teröristlerin Erol Volkan İldem (38) ve Fadime Çakıl(24) olduğunu belirledi.

İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;

Telsiz kestirme sinyalinin Ovacık kırsalında olduğunun tespit edilmesiyle bölgenin dijital haritası üzerinden teröristlerin muhtemel bulunabilecekleri bölgeler belirlendi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri operasyona çıktı. 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında, timler ayak izleri ve anlık istihbaratla çemberi daraltarak 7 eylül günü teröristlerin Ovacık'ın Büyükköy ve Arslandoğmuş köyü bölgesi kırsalında olduğunu belirledi. İHA'ların havadan destek verdiği operasyonda 8 Eylül günü akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Saatler 23.45'i gösterdiğinde 'nın nokta atışıyla iki terörist 42 gün süren takip sonunda etkisiz hale getirildi.

İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;

KARDEŞİ DE AYNI BÖLGEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tuncelili olan teröristlerden 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl'ın kardeşi olan ve aynı örgütün üyesi Haydar kod adlı Zeynel Çakıl'ın (20) da 6 Ağustos 2018 de Ovacık İlçesi Mercan vadisinde 3 teröristle birlikte etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

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İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;
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