İki TKP/ML örgütü üyesi terörist 42 günlük takiple SİHA'yla öldürüldü... İşte detaylar;

Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında JÖH timleri İHA ve SİHA desteğiyle 2 TKP/ML TİKKO terör örgütü mensubunu adım adım takip etti. 42 gün süren takip sonunda TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Dersim Eyaleti (Tunceli) sorumlusu olan terörden arananlar listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ve 500 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl 8 Eylül'de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.