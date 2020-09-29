İstanbul 2 Nolu Baro’nun Başkanı Yıldız oldu

İstanbul 2 Nolu Baro'nun Kurucu Genel Başkanı, Avukat Gönül Yıldız oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulla resmen kurulan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı için yapılan seçime, Yıldız tek aday olarak katıldı. Avukat Mustafa Doğan İnal, "Güzel ve tarihi bir gün.Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum" dedi. Avukat Mustafa Korkut ise "Zorunlu değil, tercih edilen baro ilkesiyle hareket edecek mesleğe meslektaşa yenilikle hizmet edecek İstanbul 2 Nolu baromuz hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim" dedi.