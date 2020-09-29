Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kaç yaşında, nereli?

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Ömer Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Ömer Çelik, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Ömer Çelik, 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine Çelik getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak atandı. Bakanlığı döneminde turist sayısındaki rakamları korunmuştur. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ömer Çelik Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer aldı.