Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 29 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 28 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 29 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video

29 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı:

Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 114.940

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1427

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1452

DÜNKÜ VERİLER

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 115523

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1412

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1422

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı:

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.